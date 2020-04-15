***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27MART2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi27/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih27/03/2020Saati11.00AdresiESENTEPE MAH BUYUKDERE CAD129 ŞİŞLİ İSTANBULGündem10 MART 2020 TARİHLİ BİLDİRİMİMİZDE SUNULMUŞTURAlınan Kararlar / Görüşülen Konular27 MART 2020 TARİHLİ BİLDİRİMİMİZDE SUNULMUŞTURGenel Kurul Tescil Tarihi07/04/2020AçıklamalarBankamız 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 07 nisan 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838311BIST