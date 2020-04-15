***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
15.04.2020 11:36
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27MART2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
27/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
27/03/2020
Saati
11.00
Adresi
ESENTEPE MAH BUYUKDERE CAD129 ŞİŞLİ İSTANBUL
Gündem
10 MART 2020 TARİHLİ BİLDİRİMİMİZDE SUNULMUŞTUR
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
27 MART 2020 TARİHLİ BİLDİRİMİMİZDE SUNULMUŞTUR
Genel Kurul Tescil Tarihi
07/04/2020
Açıklamalar
Bankamız 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 07 nisan 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838311
BIST
13:0596.516
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -2.033,93
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:056,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0438
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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6,8607
En Düşük
6,8079
13:057,5007
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5011
En Düşük
7,4578
13:05378,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 378,84
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.001.560
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|RTALB
|8,65
|14.695.726
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|4.853.357
|% 9,89
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|66.296.113
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|SNGYO
|1,11
|20.633.925
|% -9,76
|
|THYAO
|10,74
|1.667.840.400
|% -1,47
|
|PGSUS
|61,35
|1.266.748.014
|% -0,41
|
|ASELS
|26,64
|1.227.231.217
|% -2,35
|
|GARAN
|8,35
|614.642.267
|% -2,68
|
|TSPOR
|5,39
|421.347.618
|% 3,65
|
|THYAO
|10,74
|1.667.840.400
|% -1,47
|
|YKBNK
|1,97
|255.761.427
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,52
|168.489.257
|% 3,40
|
|IHLAS
|0,62
|66.304.071
|% -7,46
|
|IHLGM
|1,04
|109.541.726
|% -5,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5612
|8,6041
|% -0,23
|
|Frank
|7,0872
|7,1299
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8186
|1,8277
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,08
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.479
|-0,90
|
|Tam
|2.486
|2.551
|-1,00
|
|Yarım
|1.209
|1.242
|-0,50
|
|Çeyrek
|607
|621
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,60
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,31
|28,31
|-1,29
|