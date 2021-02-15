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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.02.2021 14:49



***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
12/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
26/03/2021
Saati
11:00
Adresi
Şirket Merkezi
Gündem
Asagıda belirtilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

FİBABANKA 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2.Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2020 Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
3.Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
4.Bilanço, Kar-Zarar (Finansal) Tabloların Okunması ve Tasdiki,
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası,
6.2020 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Haklarının Belirlenmesi,
8.Bağımsız Denetçinin Seçimi,
9.2020 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,
10.Personele Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
11.Yönetim kurulu Üyelerine T.T.K 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin verilmesi,
12.Dilekleri ve Kapanış.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909627


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14:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.822 -0,09  
Altın Gr. 408 408 -3,72  
Cumhuriyet 2.718 2.759 -22,00  
Tam 2.707 2.776 -19,56  
Yarım 1.308 1.343 -9,46  
Çeyrek 656 671 -4,73  
Gümüş.Ons 27,59 27,61 0,34  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 0,03  
B. Petrol 63,25 63,25 0,82  
Seans Raporu 14:44
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