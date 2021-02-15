***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi12/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih26/03/2021Saati11:00AdresiŞirket MerkeziGündemAsagıda belirtilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarFİBABANKA 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,2.Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2020 Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi3.Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması ve Müzakeresi,4.Bilanço, Kar-Zarar (Finansal) Tabloların Okunması ve Tasdiki,5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası,6.2020 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,7.Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Haklarının Belirlenmesi,8.Bağımsız Denetçinin Seçimi,9.2020 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,10.Personele Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,11.Yönetim kurulu Üyelerine T.T.K 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin verilmesi,12.Dilekleri ve Kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909627BIST