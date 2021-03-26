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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

26.03.2021 15:28



***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021 ve 10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
26/03/2021
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. N 129 Şişli İstanbul
Gündem
10.03.2021 tarihli bildirimizde kamuoyunun bilgisine sunulduğu gibidir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar Ek'te yer alan Toplantı Tutanağı ile bilgilerinize sunulmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Bankamız 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 tarihinde saat 11.00'da Banka merkezinde yapılmıştır. Alınan kararları ve görüşülen konuları havi Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921001


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Yarım 1.420 1.458 4,57  
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Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,13  
B. Petrol 64,49 64,49 2,54  
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