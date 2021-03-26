***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2021 ve 10.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih26/03/2021Saati11:00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. N 129 Şişli İstanbulGündem10.03.2021 tarihli bildirimizde kamuoyunun bilgisine sunulduğu gibidir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararlar Ek'te yer alan Toplantı Tutanağı ile bilgilerinize sunulmaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamız 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 tarihinde saat 11.00'da Banka merkezinde yapılmıştır. Alınan kararları ve görüşülen konuları havi Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921001BIST