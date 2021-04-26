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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

26.04.2021 15:01



***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26MART2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
26/03/2021
Saati
11:00
Adresi
ESENTEPE MAH BUYUKDERE CAD129 ŞİŞLİ İSTANBUL
Gündem
10 MART 2021 TARİHLİ BİLDİRİMİMİZDE SUNULMUŞTUR
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
26 MART 2021 TARİHLİ BİLDİRİMİMİZDE SUNULMUŞTUR
Genel Kurul Tescil Tarihi
20/04/2021
Açıklamalar

Bankamız 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı  İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930883


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Gümüş Gr. 6,98 6,99 -0,01  
B. Petrol 64,66 64,66 -0,76  
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