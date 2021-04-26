***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
26.04.2021 15:01
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26MART2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
26/03/2021
Saati
11:00
Adresi
ESENTEPE MAH BUYUKDERE CAD129 ŞİŞLİ İSTANBUL
Gündem
10 MART 2021 TARİHLİ BİLDİRİMİMİZDE SUNULMUŞTUR
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
26 MART 2021 TARİHLİ BİLDİRİMİMİZDE SUNULMUŞTUR
Genel Kurul Tescil Tarihi
20/04/2021
Açıklamalar
Bankamız 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930883
BIST
17:481.369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 23,36
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
17:488,2945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0743
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
17:4810,0299
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1097
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
17:48474,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,49
|Açılış
|: 474,78
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler17:46
|DZGYO
|1,76
|9.334.516
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|14.159.454
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.441.694
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.247.207
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.536.083
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|55.442.089
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|91.989.161
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|104.059.169
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|EREGL
|19,14
|1.383.626.465
|% 6,39
|
|THYAO
|11,69
|1.041.234.673
|% 3,73
|
|GWIND
|5,71
|995.058.109
|% 2,70
|
|GARAN
|7,06
|895.739.226
|% -0,14
|
|PETKM
|6,48
|882.629.689
|% 3,02
|
|YKBNK
|2,08
|377.903.415
|% 0,00
|
|GWIND
|5,71
|995.058.109
|% 2,70
|
|PETKM
|6,48
|882.629.689
|% 3,02
|
|GARAN
|7,06
|895.739.226
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,07
|733.482.674
|% 1,43
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2902
|8,2949
|% -0,88
|
|Euro
|10,0201
|10,0279
|% -1,10
|
|Sterlin
|11,5074
|11,5651
|% -0,64
|
|Frank
|9,0467
|9,1012
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2089
|2,2200
|% -0,72
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,66
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|-0,76
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında