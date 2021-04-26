***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26MART2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih26/03/2021Saati11:00AdresiESENTEPE MAH BUYUKDERE CAD129 ŞİŞLİ İSTANBULGündem10 MART 2021 TARİHLİ BİLDİRİMİMİZDE SUNULMUŞTURAlınan Kararlar / Görüşülen Konular26 MART 2021 TARİHLİ BİLDİRİMİMİZDE SUNULMUŞTURGenel Kurul Tescil Tarihi20/04/2021AçıklamalarBankamız 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930883BIST