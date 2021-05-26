***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
26.05.2021 12:46
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/05/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
21/06/2021
Saati
11:00
Adresi
Şirket Merkezi
Gündem
Aşağıda belirtilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Fibabanka 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini, 3.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 4.Dilekler ve kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938169
BIST
15:301.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,24
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:308,4467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:3010,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0034
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:30514,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,26
|Açılış
|: 514,46
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:28
|YAYLA
|3,19
|24.888.590
|% 10,00
|
|KAPLM
|22,32
|4.460.019
|% 9,95
|
|TUCLK
|10,72
|64.817.935
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.483.038
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.853.500
|% -9,95
|
|DERHL
|6,04
|44.187.026
|% -8,21
|
|ISGSY
|12,56
|48.931.233
|% -7,92
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,32
|1.191.812.027
|% 2,07
|
|GARAN
|8,04
|745.164.022
|% -1,11
|
|CANTE
|8,15
|458.544.775
|% -2,04
|
|TUPRS
|98,00
|396.983.428
|% -1,21
|
|KOZAL
|124,00
|395.268.073
|% -1,20
|
|YKBNK
|2,15
|349.886.578
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,87
|284.360.495
|% -1,58
|
|GARAN
|8,04
|745.164.022
|% -1,11
|
|THYAO
|13,32
|1.191.812.027
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,97
|207.771.540
|% -0,67
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4448
|8,4467
|% -0,11
|
|Euro
|10,3131
|10,3191
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9275
|11,9873
|% 0,19
|
|Frank
|9,3493
|9,4056
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2448
|2,2561
|% -0,13
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-1,73
|
|Altın Gr.
|513
|514
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|-20,00
|
|Tam
|3.380
|3.467
|-20,40
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-9,87
|
|Çeyrek
|819
|839
|-4,94
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|-0,48
|