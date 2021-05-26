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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

26.05.2021 12:46



***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
11/05/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
21/06/2021
Saati
11:00
Adresi
Şirket Merkezi
Gündem
Aşağıda belirtilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Fibabanka 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini, 3.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 4.Dilekler ve kapanış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938169


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Yarım 1.634 1.677 -9,87  
Çeyrek 819 839 -4,94  
Gümüş.Ons 27,66 27,69 -0,01  
Gümüş Gr. 7,49 7,50 -0,04  
B. Petrol 68,25 68,25 -0,48  
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