***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/05/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih21/06/2021Saati11:00AdresiŞirket MerkeziGündemAşağıda belirtilmiştirGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarFibabanka 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini, 3.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 4.Dilekler ve kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938169BIST