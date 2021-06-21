***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/05/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih21/06/2021Saati11:00AdresiEsentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 129 Şişli İstanbulGündem26 Mayıs 2021 Tarihli duyurumuzda kamuoyuyla paylaşılmıştır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularMadde 1- Toplantı Başkanı olarak Sn. Ömer Mert'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Ebru Yağmur Erendor'u ve Oy Toplama Memurluğu'na Aliye Par'ı görevlendirmiştir. Madde 2- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerine üç (3) yıl müddetle görev yapmak üzere Hüsnü Mustafa Özyeğin, Fevzi Bozer, İsmet Kaya Erdem, Mehmet Güleşci, Memduh Aslan Akçay, Ömer Mert, Hülya Kefeli, Faik Onur Umut, Seyfettin Ata Köseoğlu ve Erman Kalkandelen aday gösterildi. Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler arasından T.C. uyruklu, …….. T.C. Kimlik No'lu, Hüsnü Mustafa Özyeğin T.C. uyruklu, …….. T.C. Kimlik No'lu, Fevzi Bozer T.C. uyruklu, ...... T.C. Kimlik No'lu, İsmet Kaya Erdem T.C. uyruklu, .......... T.C. Kimlik No'lu, Mehmet Güleşci T.C. uyruklu, .......T.C. Kimlik No'lu Memduh Aslan Akçay T.C. uyruklu, ......... T.C. Kimlik No'lu Ömer Mert T.C. uyruklu, ......... T.C. Kimlik No'lu Hülya Kefeli, T.C. uyruklu, .......T.C. Kimlik No'lu Faik Onur Umut, T.C. uyruklu, .......T.C. Kimlik No'lu Seyfettin Ata Köseoğlu, T.C. uyruklu, ............T.C. Kimlik No'lu Erman Kalkandelen toplantıya katılanların oybirliği ile seçildi. Madde 3- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan 8.432.775.028 adet paya sahip International Finance Corporation'ın temsilcisi Ebru Yağmur Erendor oylamaya katılmadı. Madde 4- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamız 21.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar yukarıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943387BIST