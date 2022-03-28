***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/02/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih28/03/2022Saati11:00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. N 129 Şişli İstanbulGündem22.02.2022 tarihli bildirimizde kamuoyunun bilgisine sunulduğu gibidir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararlar Ek'te yer alan Toplantı Tutanağı ile bilgilerinize sunulmaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamız 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2022 tarihinde saat 11.00'da Banka merkezinde yapılmıştır. Alınan kararları ve görüşülen konuları havi Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013430BIST