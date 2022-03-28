***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
28.03.2022 16:20
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
28/03/2022
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. N 129 Şişli İstanbul
Gündem
22.02.2022 tarihli bildirimizde kamuoyunun bilgisine sunulduğu gibidir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar Ek'te yer alan Toplantı Tutanağı ile bilgilerinize sunulmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Bankamız 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2022 tarihinde saat 11.00'da Banka merkezinde yapılmıştır. Alınan kararları ve görüşülen konuları havi Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013430
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,03
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
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14,8520
En Düşük
14,8049
18:0516,2848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0101
|Açılış
|: 16,2600
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|Önceki Kapanış
|: 16,2600
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16,3378
En Düşük
16,2242
18:05923,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -10,29
|Açılış
|: 923,62
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|37,04
|82.018.868
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.804.530
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|784.637
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.089.154
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.049.042
|% -9,96
|
|YONGA
|22,24
|219.815
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.016.023
|% -9,90
|
|KAPLM
|71,50
|45.073.338
|% -8,57
|
|THYAO
|29,06
|4.025.123.676
|% 3,20
|
|SASA
|60,40
|2.388.175.406
|% 0,67
|
|KARSN
|5,17
|1.536.622.969
|% 4,44
|
|EREGL
|32,70
|1.275.965.064
|% -1,51
|
|KRDMD
|15,19
|1.254.276.042
|% -0,72
|
|ODAS
|1,81
|907.252.158
|% 7,74
|
|KARSN
|5,17
|1.536.622.969
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,35
|577.628.782
|% 3,07
|
|THYAO
|29,06
|4.025.123.676
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,88
|488.777.954
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8255
|14,8313
|% 0,00
|
|Euro
|16,2720
|16,2877
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,3388
|19,4358
|% -0,78
|
|Frank
|15,7927
|15,8878
|% -0,51
|
|Riyal
|3,9386
|3,9583
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-21,84
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-8,81
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-8,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
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17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem