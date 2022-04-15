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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.04.2022 13:25
***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
17/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
14/04/2022
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 129 Şişli İstanbul
Gündem
30 Mart 2022 Tarihli duyurumuzda kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar Ek'te yer alan Toplantı Tutanağı ile bilgilerinize sunulmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2022 tarihinde saat 11:00'da Genel Müdürlük adresimiz olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi N129 Şişli / İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan kararları ve görüşülen konuları havi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021061


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Altın Gr. 925 925 -1,88  
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Tam 6.114 6.266 6,49  
Yarım 2.955 3.031 3,13  
Çeyrek 1.482 1.516 1,57  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
Gümüş Gr. 12,04 12,07 0,02  
B. Petrol 111 111 -0,08  
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