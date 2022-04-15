***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi17/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih14/04/2022Saati11:00AdresiEsentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 129 Şişli İstanbulGündem30 Mart 2022 Tarihli duyurumuzda kamuoyuyla paylaşılmıştır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararlar Ek'te yer alan Toplantı Tutanağı ile bilgilerinize sunulmaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2022 tarihinde saat 11:00'da Genel Müdürlük adresimiz olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi N129 Şişli / İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan kararları ve görüşülen konuları havi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021061BIST