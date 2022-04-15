***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
15.04.2022 13:25
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
17/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
14/04/2022
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 129 Şişli İstanbul
Gündem
30 Mart 2022 Tarihli duyurumuzda kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar Ek'te yer alan Toplantı Tutanağı ile bilgilerinize sunulmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2022 tarihinde saat 11:00'da Genel Müdürlük adresimiz olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi N129 Şişli / İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan kararları ve görüşülen konuları havi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021061
BIST
15:222.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,87
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:2214,6318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0281
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:2215,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:22925,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,88
|Açılış
|: 925,23
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:22
|IHAAS
|16,94
|18.291.766
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.198.821
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.179.284
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,18
|69.690.540
|% 9,26
|
|ERSU
|4,91
|52.036.580
|% -7,36
|
|HEKTS
|21,70
|619.668.782
|% -5,82
|
|OYLUM
|2,34
|6.107.876
|% -4,10
|
|SELGD
|4,24
|1.872.003
|% -3,85
|
|IDGYO
|2,10
|4.073.168
|% -3,23
|
|THYAO
|37,42
|1.315.264.225
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,93
|1.258.156.591
|% -1,68
|
|GARAN
|13,71
|1.245.353.735
|% 0,07
|
|SAHOL
|21,72
|860.663.617
|% 0,00
|
|SISE
|17,40
|729.150.396
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,93
|1.258.156.591
|% -1,68
|
|TSKB
|1,87
|483.029.667
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|399.345.287
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,14
|628.924.108
|% 0,00
|
|KARSN
|5,46
|513.446.429
|% 1,49
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6226
|14,6318
|% 0,19
|
|Euro
|15,8226
|15,8513
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,0637
|19,1593
|% 0,07
|
|Frank
|15,4658
|15,5590
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8898
|3,9093
|% 0,15
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,07
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|