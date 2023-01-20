***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/12/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi12/12/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih19/01/2023Saati11:00AdresiEsentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 129 Şişli İstanbulGündem26 Aralık 2022 tarihli duyurumuzda kamuoyuyla paylaşılmıştır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGündem maddesinin Mart ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmasına yönelik katılanların oy birliği ile karar verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Ocak 2023 tarihinde saat 11:00'da Genel Müdürlük adresimiz olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi N129 Şişli / İstanbul adresinde yapılmıştır. Gündem maddesinin Mart ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacağı kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103441BIST