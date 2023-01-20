***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
20.01.2023 15:18
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/12/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
12/12/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
19/01/2023
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 129 Şişli İstanbul
Gündem
26 Aralık 2022 tarihli duyurumuzda kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündem maddesinin Mart ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmasına yönelik katılanların oy birliği ile karar verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Ocak 2023 tarihinde saat 11:00'da Genel Müdürlük adresimiz olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi N129 Şişli / İstanbul adresinde yapılmıştır. Gündem maddesinin Mart ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacağı kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103441
BIST
16:335.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 19,28
|Açılış
|: 5.444
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|Önceki Kapanış
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5.508
En Düşük
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 20,6000
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En Düşük
20,3003
16:331.165,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
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|Açılış
|: 1.165,37
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|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:33
|SDTTR
|110,20
|332.888.345
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.786.904
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|26.781.321
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.872.938
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.711.052
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,75
|674.812.282
|% -6,50
|
|SANEL
|18,73
|14.929.322
|% -5,83
|
|ELITE
|41,74
|109.423.931
|% -4,96
|
|GESAN
|238,30
|407.231.598
|% -4,34
|
|THYAO
|153,00
|6.795.242.791
|% -1,03
|
|EREGL
|40,98
|5.655.278.962
|% 1,54
|
|PETKM
|18,49
|4.313.322.779
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,43
|4.104.473.573
|% 4,78
|
|KOZAL
|592,10
|3.923.316.409
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,05
|3.778.426.084
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,64
|3.254.835.399
|% 2,49
|
|SKBNK
|2,95
|781.801.883
|% 3,51
|
|PETKM
|18,49
|4.313.322.779
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,43
|4.104.473.573
|% 4,78
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8000
|18,8037
|% 0,08
|
|Euro
|20,3433
|20,3495
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,1655
|23,2817
|% -0,19
|
|Frank
|20,3338
|20,4563
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9907
|5,0158
|% 0,07
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,97
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|7.860
|7.979
|54,00
|
|Tam
|7.905
|7.958
|-30,00
|
|Yarım
|3.852
|3.894
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,50
|0,06
|
|B. Petrol
|86,67
|86,67
|0,51
|