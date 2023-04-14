***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/02/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih31/03/2023Saati11:00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. N129 Şişli İstanbulGündem15.02.2023 tarihli bildirimizde kamuoyunun bilgisine sunulduğu gibidir.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular31.03.2023 tarihli bildirimizde kamuoyunun bilgisine sunulduğu gibidir.Genel Kurul Tescil Tarihi13/04/2023AçıklamalarBankamız 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138715BIST