***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Süreç iptaliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniAynı ISINCODE'lu ihracımız için 2 süreç bulunmaktadır, bu süreç kapatılıp diğerinden devam edilecektir.İptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049435BIST