***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/12/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi:12/12/22 ve 15/12/22 tarihli açıklamalarımız, İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, toplam 5.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin ihraç belgemiz ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102122BIST