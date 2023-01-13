Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi

13.01.2023 16:50
***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi


***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/12/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi:12/12/22 ve 15/12/22 tarihli açıklamalarımız,    İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, toplam 5.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin ihraç belgemiz ekte bilgilerinize sunulmuştur.     Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102122


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.985
Değişim :  0,28% |  14,15
Açılış :  4.952  
Önceki Kapanış :  4.971  
En Yüksek
5.073 En Düşük
4.926
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MANAS 11,37 103.276.399 % 10,02  
ONCSM 37,40 6.427.901 % 10,00  
BRKSN 9,90 3.317.334 % 10,00  
BFREN 4.875,20 160.192.697 % 10,00  
KNFRT 15,07 22.384.004 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7841 18,7888 % 0,03  
Euro 20,2970 20,3087 % -0,41  
Sterlin 22,8525 22,9671 % -0,08  
Frank 20,1935 20,3151 % 0,18  
Riyal 4,9874 5,0125 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 13,57  
Altın Gr. 1.155 1.155 8,37  
Cumhuriyet 7.780 7.897 71,00  
Tam 7.844 7.922 112,00  
Yarım 3.822 3.877 55,00  
Çeyrek 1.917 1.938 27,00  
Gümüş.Ons 24,07 24,10 0,30  
Gümüş Gr. 14,52 14,54 0,16  
B. Petrol 85,03 85,03 1,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru