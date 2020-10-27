***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.10.2020İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 26.10.2020 tarih ve 269 sayılı karar ile Bankamızın mevcutta 1.500.000.000 TL olan borçlanma aracı ihraç limitinin (tedavül limiti) 1.765.000.000 TL olarak güncellenmesi için BDDK'ya gerekli başvuruların yapılmasına, Toplam 5.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK'ya gerekli başvuruların yapılmasına, Yurt içinde tedavüldeki toplam nominal tutar BDDK tarafından belirlenen tutarı aşmayacak şekilde ve SPK tarafından belirlenen ihraç limiti dahilinde kalmak üzere 5 yıla kadar vadeli borçlanma araçları ihraç edilmesine, Yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, Konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek BDDK, SPK ve Borsa İstanbul dahil olmak üzere tüm gerekli başvuruların yapılması, ihraç belgesi alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunarak gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884306BIST