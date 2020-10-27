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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.10.2020 14:15
GÜNCEL HABERLER



***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 26.10.2020 tarih ve 269 sayılı karar ile Bankamızın mevcutta 1.500.000.000 TL olan borçlanma aracı ihraç limitinin (tedavül limiti) 1.765.000.000 TL olarak güncellenmesi için BDDK'ya gerekli başvuruların yapılmasına, Toplam 5.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK'ya gerekli başvuruların yapılmasına, Yurt içinde tedavüldeki toplam nominal tutar BDDK tarafından belirlenen tutarı aşmayacak şekilde ve SPK tarafından belirlenen ihraç limiti dahilinde kalmak üzere 5 yıla kadar vadeli borçlanma araçları ihraç edilmesine, Yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, Konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek BDDK, SPK ve Borsa İstanbul dahil olmak üzere tüm gerekli başvuruların yapılması, ihraç belgesi alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunarak gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884306


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