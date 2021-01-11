***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.01.2021İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıEk AçıklamalarBankamız faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi amacıyla, yürürlükte bulunan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7.madde-2.fıkrasında belirtilen şartları taşıyan, 30.000.000 ABD Doları tutara kadar, çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, özkaynak unsurlarına sahip borçlanma aracı ihraç edilmesine ve söz konusu ihraca ilişkin her türlü işlem ve muamelenin ifa ve icra edilmesi konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900762BIST