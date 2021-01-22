***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.10.2020İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.01.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.01.2022Ek Açıklamalarİlgi: 27/10/20 ve 29/12/20 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında yapılan SPK başvurumuz sonuçlanmış olup 5.000.000.000 TL tutarında ihraç limiti onaylanmıştır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Fibabanka-İhraç Belgesi.pdfEK: 2 BasvuruFormu-İhraç Limiti - Son.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904031BIST