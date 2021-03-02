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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.03.2021 20:26



***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 15.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.02.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.02.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: 11/01/21,15/01/21 ve 22/02/21 tarihli açıklamalarımız, İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, Bankacılık faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi amacıyla, yürürlükte bulunan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin, 7.madde-2.fıkrasında belirtilen şartları taşıyan, 30.000.000 Amerikan Doları nominal tutarda, yurt dışında, USD cinsinden, vadesiz, ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit veya değişken faiz oranına sahip, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, özkaynak unsurlarına sahip borçlanma aracı ihraç edilmesine ve söz konusu ihraca ilişkin her türlü işlem ve muamelenin ifa ve icra edilmesi konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914622


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Tam 2.702 2.771 16,22  
Yarım 1.306 1.340 7,84  
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