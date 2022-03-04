***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.03.2022 16:07
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 04.03.2022 tarih ve 63 sayılı karar ile Toplam 2.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK'ya gerekli başvuruların yapılmasına, Yurt içinde tedavüldeki toplam nominal tutar BDDK tarafından belirlenen 1.765.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde ve SPK tarafından belirlenen ihraç limiti dahilinde kalmak üzere 5 yıla kadar vadeli borçlanma araçları ihraç edilmesine, Yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının niteliğinin, BDDK ve SPK tarafından belirlenen limitleri aşmayacak şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 5 yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri ya da başka bir oranın (TÜFE, TLREF vb.) gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi, faiz ödeme sıklığının, faiz türünün (sabit ve/veya değişken), dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi de dahil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,Konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek BDDK, SPK ve Borsa İstanbul dahil olmak üzere tüm gerekli başvuruların yapılması, ihraç belgesi alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunarak gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007300
BIST