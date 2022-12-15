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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.12.2022 11:25
***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: 12/12/22 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, toplam 5.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087461


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Yarım 3.484 3.543 -40,00  
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