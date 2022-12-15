***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.12.2022 11:25
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 12/12/22 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, toplam 5.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087461
BIST
11:325.238
En Yüksek
|Değişim
|: 3,39%
|| 171,67
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.246
En Düşük
5.174
11:3218,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0305
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6537
En Düşük
18,6022
11:3219,8414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0580
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,8219
11:321.065,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -15,96
|Açılış
|: 1.066,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler11:32
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|144.556.433
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|323.177
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|37.697.192
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|23.634.317
|% 9,95
|
|RALYH
|45,00
|323.240.268
|% -7,29
|
|KUYAS
|26,16
|200.734.974
|% -6,50
|
|MZHLD
|12,65
|64.775.455
|% -6,30
|
|SILVR
|19,85
|97.653.747
|% -5,02
|
|IHAAS
|94,10
|4.715.636
|% -3,78
|
|THYAO
|141,70
|2.533.288.809
|% 3,43
|
|ENKAI
|25,18
|1.989.834.360
|% 8,07
|
|ASELS
|58,95
|1.947.403.679
|% 4,52
|
|AKBNK
|18,40
|1.825.152.083
|% 6,42
|
|ISCTR
|12,09
|1.760.646.423
|% 8,24
|
|EKGYO
|8,11
|1.435.705.206
|% 2,01
|
|ISCTR
|12,09
|1.760.646.423
|% 8,24
|
|SKBNK
|2,85
|409.506.637
|% 4,78
|
|VAKBN
|11,37
|1.445.047.803
|% 7,16
|
|YKBNK
|11,87
|1.337.788.885
|% 6,74
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6471
|18,6526
|% 0,16
|
|Euro
|19,8276
|19,8414
|% -0,29
|
|Sterlin
|22,9770
|23,0922
|% -0,43
|
|Frank
|19,9870
|20,1074
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9458
|4,9706
|% 0,14
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,40
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|-14,11
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.195
|7.247
|-81,00
|
|Yarım
|3.484
|3.543
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|13,80
|13,82
|-0,50
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,59
|
Seans Raporu
11:32
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-
11:46VESTL
Yüzde 7.99 oranında artışla 71.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 368, 332 adet işlem
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11:45ENKAI
Yüzde 8.15 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 680, 705 adet işlem
-
11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 194, 37 artarak (% 3.58 ) 5, 629
-
11:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ISCTR
-
11:44
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VKING, RALYH