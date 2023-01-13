***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 12.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.01.2024Ek Açıklamalarİlgi: 12/12/22 ve 15/12/22 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında yapılan SPK başvurumuz sonuçlanmış olup 5.000.000.000 TL tutarında ihraç limiti onaylanmıştır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Fibabanka AŞ İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Ek 1 - Başvuru Formu_20221209.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102119BIST