***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/01/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings 27 Mayıs 2021 tarihinde Bankamızın not ve görünümünü teyit etmiştir. Güncel notlar aşağıdaki şekildedir. - Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Kredi Notları "B+" (görünüm negatif) - Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para Kredi Notları "B" - Finansal Kapasite Notu "b" - Destek Notu "5" - Destek Derecelendirme Tabanı "NF" - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu'nu "A-(tur)" (görünüm negatif) - Sermaye Benzeri Tahvil Notu "B-" Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938846BIST