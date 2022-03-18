***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2022 13:48
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Şubat 2022 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde yaptığı değerlendirmelerde Fibabanka A.Ş' nin Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B+"dan "B"ye düşürmüş, görünümünü negatif olarak teyit etmiş, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu A-‘den A'ya yükseltmiştir. Fibabanka A.Ş'nin güncel notları aşağıdaki şekildedir. - Uzun Vadeli Yabancı Para Notu "B" (görünüm negatif) - Uzun Vadeli Yerel Para Notu "B+" (görünüm negatif) - Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para Kredi Notları "B" - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A (tur)"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011353
BIST
13:592.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,51
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:5914,8106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1088
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8183
En Düşük
14,6600
13:5916,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0367
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
13:59921,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,21
|Açılış
|: 921,41
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,66
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:57
|PENTA
|381,10
|42.172.731
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|223,90
|32.239.226
|% 8,53
|
|AKFGY
|2,72
|141.162.035
|% 7,51
|
|CRDFA
|2,12
|14.083.581
|% 7,07
|
|PKENT
|354,00
|24.564.896
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,90
|26.848.943
|% -9,09
|
|ORCAY
|19,68
|121.570.928
|% -5,38
|
|MAALT
|236,80
|11.401.359
|% -4,32
|
|GARFA
|12,53
|2.563.081
|% -3,76
|
|THYAO
|28,04
|1.673.413.463
|% 0,65
|
|EREGL
|35,96
|1.079.532.600
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,87
|998.623.563
|% -0,80
|
|PETKM
|8,56
|745.650.913
|% 1,18
|
|SASA
|54,00
|619.012.996
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,56
|446.177.002
|% 2,89
|
|KARSN
|4,42
|466.580.742
|% 6,00
|
|PETKM
|8,56
|745.650.913
|% 1,18
|
|VAKBN
|3,47
|251.128.818
|% 1,46
|
|HALKB
|4,71
|314.472.686
|% 3,06
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8094
|14,8158
|% 0,78
|
|Euro
|16,3472
|16,3647
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,3752
|19,4724
|% 0,64
|
|Frank
|15,7623
|15,8572
|% 0,99
|
|Riyal
|3,9333
|3,9530
|% 0,80
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,61
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,72
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,02
|