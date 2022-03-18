***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/05/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 25 Şubat 2022 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde yaptığı değerlendirmelerde Fibabanka A.Ş' nin Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B+"dan "B"ye düşürmüş, görünümünü negatif olarak teyit etmiş, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu A-‘den A'ya yükseltmiştir. Fibabanka A.Ş'nin güncel notları aşağıdaki şekildedir. - Uzun Vadeli Yabancı Para Notu "B" (görünüm negatif) - Uzun Vadeli Yerel Para Notu "B+" (görünüm negatif) - Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para Kredi Notları "B" - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A (tur)"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011353BIST