Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

24.05.2022 12:49
***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings 23 Mayıs 2022 tarihinde Bankamızın not ve görünümünü aynen teyit etmiştir. Fibabanka A.Ş'nin güncel notları aşağıdaki şekildedir.  - Uzun Vadeli Yabancı Para Notu "B" (görünüm negatif) - Uzun Vadeli Yerel Para Notu "B+" (görünüm negatif) - Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para Kredi Notları "B" - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A" (tur)" (görünüm negatif) Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032018


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:572.393
Değişim :  0,50% |  11,94
Açılış :  2.392  
Önceki Kapanış :  2.381  
En Yüksek
2.395 En Düşük
2.376
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 4,76 1.709.768 % 9,93  
LIDFA 8,08 15.798.363 % 9,93  
POLHO 4,47 65.042.655 % 9,83  
DITAS 25,08 11.998.115 % 8,57  
ORCAY 19,59 87.399.881 % 7,58  
daha fazla
12:55 Alış Satış %  
Dolar 16,1222 16,1453 % 1,38  
Euro 17,2938 17,3212 % 1,67  
Sterlin 20,1048 20,2056 % 0,63  
Frank 16,6713 16,7717 % 1,52  
Riyal 4,2911 4,3126 % 1,42  
daha fazla
12:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 2,28  
Altın Gr. 963 964 14,81  
Cumhuriyet 6.404 6.501 127,00  
Tam 6.371 6.532 125,61  
Yarım 3.079 3.160 60,76  
Çeyrek 1.544 1.580 30,38  
Gümüş.Ons 21,83 21,85 0,04  
Gümüş Gr. 11,33 11,35 0,18  
B. Petrol 110 110 -0,53  
Seans Raporu 12:55
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru