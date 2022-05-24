***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.05.2022 12:49
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings 23 Mayıs 2022 tarihinde Bankamızın not ve görünümünü aynen teyit etmiştir. Fibabanka A.Ş'nin güncel notları aşağıdaki şekildedir. - Uzun Vadeli Yabancı Para Notu "B" (görünüm negatif) - Uzun Vadeli Yerel Para Notu "B+" (görünüm negatif) - Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para Kredi Notları "B" - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A" (tur)" (görünüm negatif) Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032018
BIST
12:572.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,94
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.395
En Düşük
2.376
12:5716,1371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2115
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
12:5717,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2766
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
12:57963,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 14,79
|Açılış
|: 963,58
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler12:55
|KGYO
|4,76
|1.709.768
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.042.655
|% 9,83
|
|DITAS
|25,08
|11.998.115
|% 8,57
|
|ORCAY
|19,59
|87.399.881
|% 7,58
|
|SELVA
|9,51
|10.700.949
|% -6,76
|
|SEYKM
|7,73
|41.531.821
|% -4,57
|
|NUGYO
|6,39
|120.180.154
|% -4,34
|
|ESCOM
|12,75
|11.197.413
|% -4,14
|
|EMNIS
|23,00
|101.752
|% -4,09
|
|GARAN
|15,34
|1.447.510.213
|% 1,12
|
|THYAO
|43,00
|1.270.877.483
|% 0,09
|
|SISE
|19,81
|859.903.758
|% 2,38
|
|KARSN
|5,99
|802.561.194
|% 4,17
|
|KRDMD
|14,28
|741.213.954
|% 0,42
|
|KARSN
|5,99
|802.561.194
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,56
|261.196.683
|% -0,39
|
|GARAN
|15,34
|1.447.510.213
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,38
|381.076.302
|% -0,45
|
|SKBNK
|1,26
|100.143.526
|% -0,79
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1222
|16,1453
|% 1,38
|
|Euro
|17,2938
|17,3212
|% 1,67
|
|Sterlin
|20,1048
|20,2056
|% 0,63
|
|Frank
|16,6713
|16,7717
|% 1,52
|
|Riyal
|4,2911
|4,3126
|% 1,42
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|2,28
|
|Altın Gr.
|963
|964
|14,81
|
|Cumhuriyet
|6.404
|6.501
|127,00
|
|Tam
|6.371
|6.532
|125,61
|
|Yarım
|3.079
|3.160
|60,76
|
|Çeyrek
|1.544
|1.580
|30,38
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|0,18
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,53
|