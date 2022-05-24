***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings 23 Mayıs 2022 tarihinde Bankamızın not ve görünümünü aynen teyit etmiştir. Fibabanka A.Ş'nin güncel notları aşağıdaki şekildedir. - Uzun Vadeli Yabancı Para Notu "B" (görünüm negatif) - Uzun Vadeli Yerel Para Notu "B+" (görünüm negatif) - Kısa Vadeli Yerel ve Yabancı Para Kredi Notları "B" - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "A" (tur)" (görünüm negatif) Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032018BIST