***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP derecelendirme notunu "B+"dan "B"ye düşürmüş, görünümü Negatif olarak belirtmişti. Bu kararı takiben 26 Temmuz 2022 tarihinde Fibabanka'nın derecelendirme notları da revize edilmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir. Güncel Notlar Önceki NotlarUzun Vadeli YP B- / Negatif Görünüm B / Negatif GörünümKısa Vadeli YP B BUzun Vadeli TL B / Negatif Görünüm B+ / Negatif GörünümKısa Vadeli TL B BFinansal Kapasite Notu b- bUzun Vadeli Ulusal Notu AA(tur) AA(tur)Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller B- BSermaye Benzeri Tahviller CCC+ B-Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048197BIST