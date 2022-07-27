***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 16:20
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP derecelendirme notunu "B+"dan "B"ye düşürmüş, görünümü Negatif olarak belirtmişti. Bu kararı takiben 26 Temmuz 2022 tarihinde Fibabanka'nın derecelendirme notları da revize edilmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir. Güncel Notlar Önceki Notlar
Uzun Vadeli YP B- / Negatif Görünüm B / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli YP B B
Uzun Vadeli TL B / Negatif Görünüm B+ / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli TL B B
Finansal Kapasite Notu b- b
Uzun Vadeli Ulusal Notu AA(tur) AA(tur)
Uzun Vadeli Teminatsız Tahviller B- B
Sermaye Benzeri Tahviller CCC+ B-
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048197
BIST
16:112.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,48
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
16:1117,9353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0773
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
16:1118,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1400
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
16:11989,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,30
|Açılış
|: 989,05
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler16:09
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.185.882
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|21.049.971
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|66.602.060
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,32
|51.858.074
|% -9,02
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|DESPC
|11,23
|8.879.478
|% -3,85
|
|MTRKS
|62,70
|5.529.820
|% -3,83
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,64
|2.496.058.074
|% 1,31
|
|YKBNK
|4,76
|960.749.598
|% 0,21
|
|EKGYO
|3,21
|863.853.448
|% 0,63
|
|SISE
|21,20
|845.316.384
|% 0,76
|
|TOASO
|70,05
|681.963.470
|% 3,47
|
|EKGYO
|3,21
|863.853.448
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,61
|363.903.391
|% 4,55
|
|YKBNK
|4,76
|960.749.598
|% 0,21
|
|TSKB
|2,61
|429.076.585
|% 4,40
|
|ADESE
|0,83
|122.519.615
|% 3,75
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9233
|17,9317
|% 0,41
|
|Euro
|18,2036
|18,2240
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,5416
|21,6497
|% 0,58
|
|Frank
|18,5673
|18,6791
|% 0,55
|
|Riyal
|4,7619
|4,7858
|% 0,51
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|0,38
|
|Altın Gr.
|991
|991
|4,81
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|22,00
|
|Tam
|6.676
|6.730
|17,00
|
|Yarım
|3.253
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,02
|
Seans Raporu
16:09
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16:22ITTFH
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 81 artarak (% 0.44 ) 2, 246
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16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, DOBUR, EMNIS, ITTFH, CMENT, LIDFA, IMASM, BRKO, YEOTK, PSGYO
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16:21
GRNYO, KLRHO, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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