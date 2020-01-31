***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mevlüt Hamdi Aydın 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Bankamızdaki görevinden istifaen ayrılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816280BIST