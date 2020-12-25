***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/10/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 27 Ekim 2020 tarihli KAP açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız çerçevesinde, yurt içi borçlanma aracı ihraç limitimizin 1.765.000.000 TL'ye çıkarılması konusunda sakınca bulunmadığına dair BDDK onayı alınmıştır. BDDK onay yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894880BIST