***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn Gökhan Ertürk, bugün itibarıyla Bankamızda Ekosistem ve Platform Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı ünvanı ile görevine başlamıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936140BIST