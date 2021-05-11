***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2021 12:18
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn Gökhan Ertürk, bugün itibarıyla Bankamızda Ekosistem ve Platform Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı ünvanı ile görevine başlamıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936140
BIST
14:081.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,63
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
14:088,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3223
En Düşük
8,2552
14:0810,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
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|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
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10,1437
En Düşük
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14:08491,14
En Yüksek
|Değişim
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|| 2,65
|Açılış
|: 491,14
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|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler14:08
|CEMAS
|1,32
|158.624.229
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.339.722
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,65
|20.168.292
|% 9,22
|
|INVEO
|143,00
|119.243.485
|% 8,33
|
|SONME
|30,76
|2.453.078
|% 7,55
|
|VAKFN
|12,60
|102.060.206
|% -9,94
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|JANTS
|71,65
|187.846.994
|% -6,83
|
|DIRIT
|5,41
|151.294
|% -6,72
|
|ADESE
|1,81
|42.929.088
|% -6,22
|
|KRDMD
|8,76
|857.444.154
|% 0,57
|
|KOZAL
|130,10
|786.881.161
|% 1,25
|
|PETKM
|6,73
|700.316.124
|% 1,82
|
|THYAO
|13,34
|694.916.938
|% -0,22
|
|GARAN
|7,68
|552.869.565
|% -1,92
|
|CEMAS
|1,32
|158.624.229
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,87
|214.499.239
|% -2,60
|
|PETKM
|6,73
|700.316.124
|% 1,82
|
|KRDMD
|8,76
|857.444.154
|% 0,57
|
|GARAN
|7,68
|552.869.565
|% -1,92
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2856
|8,2887
|% 0,20
|
|Euro
|10,1059
|10,1124
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6828
|11,7414
|% 0,30
|
|Frank
|9,1586
|9,2138
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2054
|2,2164
|% 0,24
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|5,18
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,92
|67,92
|-0,40
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