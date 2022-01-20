***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFibabanka A.Ş. Pendik Şubesi 24.01.2022 Tarihi itibarıyla Çınardere Mahallesi, Gönenli Mehmet Efendi Cad No : 87B Pendik İstanbul adresinde faaliyetine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995389BIST