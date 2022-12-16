***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2022 17:51
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ' nin sermayesini temsil eden 8.000.000 adet hissenin Fiba Holding AŞ tarafından Bankamıza devredilmesi ve bu işlem ile birlikte Fibabanka AŞ' nin Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ' de %40 oranında hissedar olması hususunda 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun 13'üncü maddesi ve Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvuru ilgili Kurum tarafından kabul edilmiştir. Bu kapsamda Bankamızın, Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ' de % 40 oranında hissedar olması yönünde gerekli işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088105
BIST
17:425.218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 28,78
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:4218,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:4219,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0208
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:421.070,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.070,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.072,06
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:40
|BRKSN
|25,30
|9.569.058
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.657.808
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.816.343
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.428.068.845
|% 9,97
|
|TEKTU
|3,42
|105.228.841
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|975.974.444
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|318.554.020
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|167.104.825
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|43.433.445
|% -9,91
|
|PETKM
|19,47
|8.111.601.303
|% 7,10
|
|THYAO
|139,90
|6.115.862.829
|% -0,14
|
|VAKBN
|12,30
|5.923.888.817
|% 7,24
|
|YKBNK
|11,78
|5.524.557.524
|% -0,51
|
|AKBNK
|18,68
|4.829.580.078
|% 0,97
|
|EKGYO
|8,07
|4.314.679.652
|% 2,41
|
|VAKBN
|12,30
|5.923.888.817
|% 7,24
|
|YKBNK
|11,78
|5.524.557.524
|% -0,51
|
|SKBNK
|3,20
|1.428.068.845
|% 9,97
|
|PETKM
|19,47
|8.111.601.303
|% 7,10
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6252
|18,6408
|% -0,02
|
|Euro
|19,8299
|19,8476
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,6545
|22,7681
|% 0,08
|
|Frank
|19,9416
|20,0617
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% -0,01
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,00
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,53
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.215
|7.269
|11,00
|
|Yarım
|3.494
|3.554
|6,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.776
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|78,63
|78,63
|-2,58
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de
-
17:55KATMR
Yüzde 6.15 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 530, 052 adet işlem
-
17:54SKBNK
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 591, 312 adet işlem
-
17:53FLAP
Yüzde 4.58 oranında artışla 9.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 010, 325 adet işlem
-
17:52PETKM
Yüzde 7.32 oranında artışla 19.51 lira fiyatla işlem gören hissede 430, 342, 669 adet işlem