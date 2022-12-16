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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.12.2022 17:51
***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ' nin sermayesini temsil eden 8.000.000 adet hissenin Fiba Holding AŞ tarafından Bankamıza devredilmesi  ve  bu  işlem  ile  birlikte Fibabanka AŞ' nin  Fiba  Emeklilik  ve Hayat  AŞ' de  %40 oranında hissedar olması  hususunda  4632  sayılı  Bireysel Emeklilik Tasarruf  ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun  13'üncü maddesi  ve Emeklilik Şirketleri Kuruluş  ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvuru ilgili Kurum tarafından kabul edilmiştir. Bu kapsamda Bankamızın,  Fiba  Emeklilik  ve  Hayat  AŞ' de % 40 oranında hissedar olması yönünde gerekli işlemler başlatılmıştır. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088105


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