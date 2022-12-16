***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Emeklilik ve Hayat AŞ' nin sermayesini temsil eden 8.000.000 adet hissenin Fiba Holding AŞ tarafından Bankamıza devredilmesi ve bu işlem ile birlikte Fibabanka AŞ' nin Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ' de %40 oranında hissedar olması hususunda 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun 13'üncü maddesi ve Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvuru ilgili Kurum tarafından kabul edilmiştir. Bu kapsamda Bankamızın, Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ' de % 40 oranında hissedar olması yönünde gerekli işlemler başlatılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088105BIST