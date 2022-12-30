***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 18:05
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız ile HDİ Sigorta A.Ş arasında %50 - %50 ortaklık payı ile elementer branşlarda faaliyet göstermek üzere Fiba Sigorta A.Ş unvanlı bir şirket kurulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091560
BIST
17:595.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,14
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
17:5918,7242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:5920,0109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0227
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:591.094,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.094,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BMSTL
|37,84
|75.655.165
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.097.777
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.709.888
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.234.677
|% 9,96
|
|AKSGY
|7,85
|105.039.667
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|434.230.682
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.422.897
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,76
|420.550.828
|% -9,19
|
|PGSUS
|480,60
|1.569.548.903
|% 0,00
|
|AHGAZ
|90,70
|1.020.479.280
|% -4,58
|
|ENJSA
|36,28
|997.827.016
|% 0,72
|
|ODAS
|11,25
|905.040.447
|% 2,74
|
|ERCB
|175,40
|534.740.052
|% 8,07
|
|ADESE
|1,99
|163.125.467
|% 2,05
|
|ODAS
|11,25
|905.040.447
|% 2,74
|
|PRDGS
|10,00
|434.230.682
|% -9,99
|
|HLGYO
|6,58
|226.828.878
|% 3,79
|
|IHLGM
|1,28
|40.825.021
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7053
|18,7242
|% 0,10
|
|Euro
|19,9592
|20,0109
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,5294
|22,6424
|% 0,10
|
|Frank
|20,2064
|20,3281
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9647
|4,9896
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,94
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.394
|7.453
|20,00
|
|Yarım
|3.581
|3.643
|10,00
|
|Çeyrek
|1.796
|1.821
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|0,90
|