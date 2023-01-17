***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2023 18:03
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 17.01.2023 tarih ve 06 sayılı karar ile,
Bankamızın mevcut durumda 1.765.000.000 TL olan bono/tahvil ihraç limitinin 5.750.000.000 TL olarak güncellenmesi için BDDK'ya gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102846
BIST
17:595.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 104,77
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
17:5918,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
17:5920,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
17:591.157,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,05
|Açılış
|: 1.157,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PCILT
|32,78
|39.293.873
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.240.901
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|32.051.952
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.578.826
|% 10,00
|
|ALFAS
|263,30
|616.505.991
|% 9,98
|
|POLTK
|1.511,40
|89.003.609
|% -7,84
|
|MSGYO
|6,95
|53.069.287
|% -6,46
|
|UMPAS
|5,02
|2.593.513
|% -5,99
|
|DIRIT
|6,60
|503.279
|% -5,71
|
|ATSYH
|113,00
|2.546.277
|% -4,88
|
|EREGL
|40,90
|11.777.944.722
|% -0,29
|
|KRDMD
|19,58
|11.032.508.493
|% 3,43
|
|THYAO
|146,90
|10.703.303.715
|% 1,73
|
|TUPRS
|569,90
|6.187.442.895
|% 5,48
|
|EKGYO
|8,59
|5.188.291.044
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,59
|5.188.291.044
|% 5,01
|
|KRDMD
|19,58
|11.032.508.493
|% 3,43
|
|YKBNK
|9,79
|3.486.091.450
|% 0,62
|
|EREGL
|40,90
|11.777.944.722
|% -0,29
|
|VAKBN
|10,45
|2.894.750.870
|% -0,29
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7900
|18,7933
|% 0,04
|
|Euro
|20,3262
|20,3341
|% 0,01
|
|Sterlin
|23,0247
|23,1401
|% 0,80
|
|Frank
|20,3274
|20,4498
|% 0,64
|
|Riyal
|4,9880
|5,0130
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-6,24
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.849
|7.914
|14,00
|
|Yarım
|3.824
|3.873
|7,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.936
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,56
|-0,15
|
|B. Petrol
|86,28
|86,28
|1,82
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA