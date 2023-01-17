***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 17.01.2023 tarih ve 06 sayılı karar ile,Bankamızın mevcut durumda 1.765.000.000 TL olan bono/tahvil ihraç limitinin 5.750.000.000 TL olarak güncellenmesi için BDDK'ya gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102846BIST