***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2023 17:21
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/01/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17/01/23 tarihli açıklamamız,
İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, Bankamızın mevcut durumda 1.765.000.000 TL olan bono/tahvil ihraç limitinin 5.750.000.000 TL olarak güncellenmesi için BDDK'ya gerekli başvurular yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103028
BIST
17:395.374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 58,88
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:3918,7968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:3920,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1559
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:391.161,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,85
|Açılış
|: 1.161,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:37
|OTKAR
|1.046,10
|321.561.276
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|23.906.592
|% 10,00
|
|MARTI
|4,73
|92.784.116
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|11.971.159
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|2.271.494
|% 9,99
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,70
|12.257.939.480
|% 0,88
|
|ASELS
|64,10
|8.510.814.780
|% 8,83
|
|EREGL
|40,68
|8.160.506.164
|% -0,54
|
|KOZAL
|570,90
|5.769.385.685
|% 2,64
|
|TUPRS
|591,70
|4.811.675.891
|% 3,88
|
|EKGYO
|8,40
|3.650.147.478
|% -2,21
|
|YKBNK
|9,63
|3.231.391.723
|% -1,63
|
|SKBNK
|2,87
|684.773.273
|% 1,77
|
|PETKM
|18,30
|4.148.619.850
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,29
|3.853.663.820
|% -1,31
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7914
|18,7973
|% 0,16
|
|Euro
|20,4202
|20,4288
|% 0,83
|
|Sterlin
|23,2859
|23,4027
|% 1,32
|
|Frank
|20,5976
|20,7217
|% 1,58
|
|Riyal
|4,9890
|5,0140
|% 0,12
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|12,02
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.162
|9,36
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.873
|7.934
|50,00
|
|Yarım
|3.836
|3.882
|24,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.941
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,63
|0,18
|
|B. Petrol
|87,28
|87,28
|1,36
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52PRZMA
Yüzde 8.58 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 734, 352 adet işlem
-
17:51EUHOL
Yüzde 8.77 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 671, 655 adet işlem
-
17:50ALFAS
Yüzde 4.03 oranında artışla 273.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 581, 197 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 5, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 113, 231.00 milyon TL de
-
17:47YGYO
Yüzde 6.45 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 377, 096 adet işlem