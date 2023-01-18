***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/01/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 17/01/23 tarihli açıklamamız,İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, Bankamızın mevcut durumda 1.765.000.000 TL olan bono/tahvil ihraç limitinin 5.750.000.000 TL olarak güncellenmesi için BDDK'ya gerekli başvurular yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103028BIST