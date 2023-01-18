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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.01.2023 17:21
***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/01/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 17/01/23 tarihli açıklamamız,
İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, Bankamızın mevcut durumda 1.765.000.000 TL olan bono/tahvil ihraç limitinin 5.750.000.000 TL olarak güncellenmesi için BDDK'ya gerekli başvurular yapılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103028


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OTKAR 1.046,10 321.561.276 % 10,00  
DURDO 48,64 23.906.592 % 10,00  
MARTI 4,73 92.784.116 % 10,00  
BRKSN 12,99 11.971.159 % 9,99  
ONCSM 49,76 2.271.494 % 9,99  
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Dolar 18,7914 18,7973 % 0,16  
Euro 20,4202 20,4288 % 0,83  
Sterlin 23,2859 23,4027 % 1,32  
Frank 20,5976 20,7217 % 1,58  
Riyal 4,9890 5,0140 % 0,12  
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17:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.921 1.921 12,02  
Altın Gr. 1.161 1.162 9,36  
Cumhuriyet 7.838 7.957 32,00  
Tam 7.873 7.934 50,00  
Yarım 3.836 3.882 24,00  
Çeyrek 1.924 1.941 12,00  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 0,27  
Gümüş Gr. 14,62 14,63 0,18  
B. Petrol 87,28 87,28 1,36  
Seans Raporu 17:37
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