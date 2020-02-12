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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.02.2020 14:34
GÜNCEL HABERLER



***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
ISIN Kodu TRFFIBA52015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.210.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/10/2019 tarih ve 59/1329 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 18.210.000 TL nominal değer bono satışı, 84 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818582


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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HUBVC 44,90 7.425.753 % 15,31  
ESCOM 4,02 47.256.288 % 14,86  
ASELS 27,94 3.116.939.884 % 12,84  
COSMO 2,66 28.263 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8238 7,8630 % 0,64  
Frank 6,1758 6,2130 % 0,51  
Riyal 1,6064 1,6145 % 0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.567 -1,93  
Altın Gr. 304 304 0,77  
Cumhuriyet 2.017 2.048 2,00  
Tam 2.006 2.056 -1,31  
Yarım 970 995 -0,64  
Çeyrek 486 497 -0,32  
Gümüş.Ons 17,56 17,60 -0,08  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,00  
B. Petrol 55,17 55,17 1,16  
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