***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.02.2020 14:34
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
ISIN Kodu TRFFIBA52015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.210.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/10/2019 tarih ve 59/1329 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 18.210.000 TL nominal değer bono satışı, 84 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818582
BIST
14:49121.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.353,31
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
14:496,0411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
14:496,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6047
En Düşük
6,5491
14:49304,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,89
|Açılış
|: 304,36
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.260.654
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|7.425.753
|% 15,31
|
|ESCOM
|4,02
|47.256.288
|% 14,86
|
|ASELS
|27,94
|3.116.939.884
|% 12,84
|
|COSMO
|2,66
|28.263
|% 9,92
|
|KRSAN
|8,83
|103.605
|% -9,99
|
|TRCAS
|3,77
|315.628.197
|% -8,50
|
|RALYH
|7,25
|522.781
|% -6,45
|
|IHGZT
|4,25
|1.934
|% -5,13
|
|OZRDN
|2,53
|3.808
|% -4,53
|
|ASELS
|27,94
|3.116.939.884
|% 12,84
|
|THYAO
|14,83
|2.277.821.906
|% 3,71
|
|HALKB
|7,30
|557.061.298
|% 5,19
|
|GARAN
|11,93
|404.434.300
|% 0,08
|
|ODAS
|2,20
|357.291.890
|% 1,85
|
|IHLGM
|1,35
|296.295.463
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,67
|275.031.014
|% 1,21
|
|ODAS
|2,20
|357.291.890
|% 1,85
|
|THYAO
|14,83
|2.277.821.906
|% 3,71
|
|KRDMD
|2,94
|345.386.694
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8238
|7,8630
|% 0,64
|
|Frank
|6,1758
|6,2130
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6064
|1,6145
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-1,93
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|2,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|-1,31
|
|Yarım
|970
|995
|-0,64
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|1,16
|
Seans Raporu
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