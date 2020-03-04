***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.03.2020 17:27
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu TRFFIBA62014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.606.078
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/10/2019 tarih ve 59/1329 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 161.606.078 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824251
BIST
11:41112.594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 1.808,76
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.384
11:416,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,0963
En Düşük
6,0635
11:416,7931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0236
|Açılış
|: 6,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,7931
En Düşük
6,7574
11:41321,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,09
|Açılış
|: 321,28
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
321,40
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|2.776.542
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.664.724
|% 14,93
|
|DGATE
|9,34
|37.035.205
|% 12,53
|
|GARFA
|5,57
|33.486.861
|% 11,18
|
|AGHOL
|18,35
|42.159.353
|% 11,14
|
|YKGYO
|3,02
|28.983.152
|% -9,31
|
|BALAT
|2,92
|61.180
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,97
|15.648.817
|% -4,83
|
|ATSYH
|1,30
|7.800
|% -3,70
|
|BASCM
|2,90
|742
|% -3,01
|
|ASELS
|30,40
|288.613.639
|% 2,08
|
|THYAO
|11,91
|234.206.845
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,60
|144.963.260
|% 1,56
|
|KARSN
|1,95
|117.246.400
|% 1,04
|
|GARAN
|10,58
|114.703.261
|% 2,12
|
|KARSN
|1,95
|117.246.400
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,60
|144.963.260
|% 1,56
|
|ODAS
|2,14
|102.899.167
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,35
|30.976.128
|% 2,27
|
|THYAO
|11,91
|234.206.845
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8266
|7,8658
|% 0,38
|
|Frank
|6,3420
|6,3802
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6173
|1,6254
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|1,69
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,30
|51,30
|0,17
|