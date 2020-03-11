***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.03.2020 18:22
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Fibabanka Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
ISIN Kodu TRFFIBA32017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 178.930.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 Evet
2 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2019 tarih ve 1/5 sayılı kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 11.09.2019 tarihinde ihraç edilen, 182 gün vadeli, 178.930.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 11.03.2020 itibarıyla gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827199
BIST