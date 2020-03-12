***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.03.2020 12:01
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
ISIN Kodu TRFFIBA62022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.810.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/10/2019 tarih ve 59/1329 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 84.810.000 TL nominal değer bono satışı, 90 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827417
BIST
13:1396.554
En Yüksek
|Değişim
|: -4,37%
|| -4.412,11
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
13:136,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,2270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
13:137,0076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
13:13327,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,92
|Açılış
|: 327,58
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.720.191
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|271.630.096
|% 19,80
|
|DEVA
|11,76
|164.608.225
|% 18,31
|
|SELEC
|8,73
|112.492.286
|% 18,29
|
|ECZYT
|12,91
|100.642.760
|% 17,15
|
|HUBVC
|16,03
|36.112.821
|% -19,85
|
|IHEVA
|2,55
|5.287.381
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,11
|14.342.163
|% -19,12
|
|TSPOR
|3,50
|124.317.853
|% -18,60
|
|RYSAS
|4,64
|29.429.137
|% -18,45
|
|ASELS
|25,12
|392.821.316
|% -3,98
|
|THYAO
|8,93
|332.743.604
|% -7,08
|
|ECILC
|4,78
|271.630.096
|% 19,80
|
|GARAN
|9,01
|173.229.129
|% -5,95
|
|MGROS
|23,42
|165.904.577
|% 1,91
|
|IHLGM
|0,98
|110.935.177
|% -12,50
|
|ODAS
|1,42
|124.820.832
|% -11,80
|
|ECILC
|4,78
|271.630.096
|% 19,80
|
|CEMAS
|0,79
|47.664.661
|% -14,13
|
|ADESE
|1,28
|75.148.237
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9204
|7,9602
|% -0,24
|
|Frank
|6,6069
|6,6467
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6546
|1,6629
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,79
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|-13,00
|
|Tam
|2.161
|2.215
|-19,33
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-9,35
|
|Çeyrek
|524
|536
|-4,67
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,81
|33,81
|-1,98
|