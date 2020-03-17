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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.03.2020 19:25
GÜNCEL HABERLER



***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İlave Ana Sermayeye Dahil Edilecek Borçlanma Aracına İlişkin 5. Kupon Faiz Oranı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 12.03.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.645
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,9620
ISIN Kodu TRSFIBA10016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.06.2019 18.06.2019



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,63 755.407 % 10,00  
ASLAN 34,76 477.880 % 10,00  
KSTUR 22,00 110 % 10,00  
SANEL 3,63 363 % 10,00  
IZMDC 8,84 88 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7572 7,7961 % 0,90  
Frank 6,6913 6,7316 % 0,93  
Riyal 1,7117 1,7203 % 0,79  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.495 1.496 -33,36  
Altın Gr. 313 313 -1,46  
Cumhuriyet 2.085 2.117 49,00  
Tam 2.075 2.128 45,22  
Yarım 1.003 1.029 21,87  
Çeyrek 503 515 10,94  
Gümüş.Ons 12,38 12,43 -0,21  
Gümüş Gr. 2,60 2,61 0,00  
B. Petrol 28,41 28,41 -0,32  
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