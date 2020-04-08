***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.04.2020 20:47
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu TRFFIBA72013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.450.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/10/2019 tarih ve 59/1329 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 11.450.000 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836721
BIST
18:0593.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 843,40
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
18:056,7746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
18:057,3829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
18:05360,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,41
|Açılış
|: 360,00
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|24,20
|5.947.968
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|1.320.809
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.425.799
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.099.226
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.522.031
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.702.979
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|161.085
|% -9,70
|
|EMNIS
|2,12
|40.068
|% -9,40
|
|EGCYO
|0,30
|174.990
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|209.842
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,70
|1.002.652.300
|% 6,01
|
|ASELS
|25,00
|872.286.505
|% 2,46
|
|THYAO
|9,60
|813.983.950
|% 0,73
|
|GARAN
|7,87
|703.132.731
|% 0,77
|
|SASA
|9,11
|648.639.050
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
|% 7,69
|
|ISFIN
|3,04
|397.908.011
|% 3,05
|
|TSPOR
|3,70
|398.884.718
|% 9,79
|
|IHLGM
|1,03
|114.476.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|192.671.940
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3825
|8,4246
|% 0,75
|
|Frank
|6,9550
|6,9969
|% 0,10
|
|Riyal
|1,7977
|1,8067
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|5,80
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,02
|33,02
|1,15
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Seans Raporu
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEMSA, EGCEY, UZERB, ISFIN, EGCYO