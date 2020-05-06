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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.05.2020 19:17
GÜNCEL HABERLER



***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Fibabanka Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
ISIN Kodu TRFFIBA52015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.210.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.05.2020
Kayıt Tarihi 05.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.210.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/10/2019 tarih ve 59/1329 sayılı kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 12.02.2020 tarihinde ihraç edilen, 84 gün vadeli, 18.210.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 06.05.2020 itibarıyla gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843154


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 7,81 16.727.238 % 10,00  
ARTI 2,20 391.917 % 10,00  
EKIZ 12,98 639.044 % 10,00  
KUTPO 13,20 6.771.542 % 10,00  
YONGA 15,73 248.251 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8607 8,9051 % 0,95  
Frank 7,3510 7,3953 % 1,40  
Riyal 1,9084 1,9179 % 1,51  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.684 1.685 -20,51  
Altın Gr. 390 390 1,56  
Cumhuriyet 2.493 2.547 6,80  
Tam 2.566 2.613 11,00  
Yarım 1.252 1.278 5,40  
Çeyrek 624 639 2,70  
Gümüş.Ons 14,89 14,92 -0,06  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,05  
B. Petrol 28,89 28,89 -2,08  
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