***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.06.2020 20:30
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
ISIN Kodu TRFFIBA82012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.130.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/10/2019 tarih ve 59/1329 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 32.130.000 TL nominal değer bono satışı, 70 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848891
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0806
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5984
En Düşük
7,4561
18:05367,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -4,71
|Açılış
|: 367,42
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4540
|8,4964
|% 0,86
|
|Frank
|6,9750
|7,0170
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7894
|1,7983
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-29,12
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|2.388
|2.420
|-35,80
|
|Tam
|2.459
|2.491
|-29,10
|
|Yarım
|1.200
|1.216
|-18,00
|
|Çeyrek
|600
|608
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|39,67
|39,67
|0,10
|