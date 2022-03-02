***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.03.2022 13:48
barı ile tamamen ödenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006441
BIST
13:461.995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 25,58
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.997
En Düşük
1.962
13:4614,0671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1715
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
13:4615,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1514
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
13:46870,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,09
|Açılış
|: 870,07
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler13:44
|KSTUR
|264,00
|251.592
|% 10,00
|
|PRKAB
|43,50
|25.224.145
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|232.509.726
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|121.707.064
|% 9,92
|
|YYAPI
|0,92
|9.626.651
|% 9,52
|
|KARYE
|15,56
|33.699.794
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|149.501
|% -9,87
|
|AKFGY
|3,63
|85.750.339
|% -9,48
|
|ORMA
|30,28
|350.308
|% -8,24
|
|ATSYH
|14,70
|1.020.430
|% -7,95
|
|KRDMD
|12,97
|3.339.598.278
|% 5,79
|
|THYAO
|25,50
|2.132.223.289
|% 0,95
|
|EREGL
|34,40
|1.956.692.303
|% 3,68
|
|ASELS
|23,56
|1.073.978.863
|% -1,83
|
|GARAN
|11,76
|781.683.437
|% 1,20
|
|KRDMD
|12,97
|3.339.598.278
|% 5,79
|
|YKBNK
|3,73
|513.593.145
|% 2,75
|
|THYAO
|25,50
|2.132.223.289
|% 0,95
|
|GARAN
|11,76
|781.683.437
|% 1,20
|
|EREGL
|34,40
|1.956.692.303
|% 3,68
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0561
|14,0621
|% 1,20
|
|Euro
|15,6087
|15,6624
|% 1,00
|
|Sterlin
|18,6823
|18,7760
|% 1,23
|
|Frank
|15,2532
|15,3451
|% 1,24
|
|Riyal
|3,7373
|3,7560
|% 1,26
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-18,97
|
|Altın Gr.
|874
|874
|5,34
|
|Cumhuriyet
|5.814
|5.902
|102,00
|
|Tam
|5.786
|5.932
|101,08
|
|Yarım
|2.796
|2.869
|48,90
|
|Çeyrek
|1.403
|1.435
|24,45
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|5,96
|