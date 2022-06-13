***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İlave Ana Sermayeye Dahil Edilecek Borçlanma Aracına İlişkin 14. Kupon Faiz Oranı BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesiİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 12.03.2029Vade (Gün Sayısı) 3.645Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,9620ISIN Kodu TRSFIBA10016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.03.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 40Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 7,962 31,9354 35,9718 Evet2 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 8,6393 34,652 39,4257 Evet3 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 5,8815 23,5905 25,7629 Evet4 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 4,7423 19,0212 20,4229 Evet5 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 4,5599 18,2898 19,5842 Evet6 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 3,9571 15,872 16,8427 Evet7 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 5,1359 20,6 22,2484 Evet8 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 6,0513 24,2717 26,574 Evet9 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 6,4749 25,9706 28,6139 Evet10 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 6,9682 27,9494 31,0208 Evet11 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 6,9594 27,9139 30,9774 Evet12 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 5,9212 23,75 25,9525 Evet13 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 5,9863 24,011 26,263114 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 5,9863 24,011 26,263115 14.12.2022 13.12.2022 14.12.202216 15.03.2023 14.03.2023 15.03.202317 14.06.2023 13.06.2023 14.06.202318 13.09.2023 12.09.2023 13.09.202319 13.12.2023 12.12.2023 13.12.202320 13.03.2024 12.03.2024 13.03.202421 12.06.2024 11.06.2024 12.06.202422 11.09.2024 10.09.2024 11.09.202423 11.12.2024 10.12.2024 11.12.202424 12.03.2025 11.03.2025 12.03.202525 11.06.2025 10.06.2025 11.06.202526 10.09.2025 09.09.2025 10.09.202527 10.12.2025 09.12.2025 10.12.202528 11.03.2026 10.03.2026 11.03.202629 10.06.2026 09.06.2026 10.06.202630 09.09.2026 08.09.2026 09.09.202631 09.12.2026 08.12.2026 09.12.202632 15.03.2027 12.03.2027 15.03.202733 14.06.2027 11.06.2027 14.06.202734 13.09.2027 10.09.2027 13.09.202735 13.12.2027 10.12.2027 13.12.202736 13.03.2028 10.03.2028 13.03.202837 12.06.2028 09.06.2028 12.06.202838 11.09.2028 08.09.2028 11.09.202839 11.12.2028 08.12.2028 11.12.202840 12.03.2029 09.03.2029 12.03.2029Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings, Inc. A (tur) 23.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSFIBA10016 ISIN kodlu ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracına ait 14. Kupon faiz oranı %5,9863 olarak belirlenmiştir. Söz konusu dönemsel faiz oranının işaret ettiği yıllık basit faiz oranı %24,0110 yıllık bileşik faiz oranı %26,2631 olmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037024BIST