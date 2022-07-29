***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.07.2022 18:36
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Katkı sermaye özelliklerini haiz mevcut menkul kıymetin, ihraç edilecek yeni menkul kıymetle takas edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.11.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.850
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 7,75
Satış Şekli Yurtdışı Satış
ISIN Kodu XS1386178237
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.05.2017
Vade Başlangıç Tarihi 10.05.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 22
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.09.2017
2 24.03.2018
3 24.09.2018
4 24.03.2019
5 24.09.2019
6 24.03.2020
7 24.09.2020
8 24.03.2021
9 24.09.2021
10 24.03.2022
11 24.09.2022
12 24.03.2023
13 24.09.2023
14 24.03.2024
15 24.09.2024
16 24.03.2025
17 24.09.2025
18 24.03.2026
19 24.09.2026
20 24.03.2027
21 24.09.2027
22 24.11.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.11.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch AA(Tur) 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 29.07.2022 tarih ve 212 sayılı karar ile Halihazırda kayıtlarımızda yer alan 24 Kasım 2027 vadeli, katkı sermaye özelliklerini haiz menkul kıymetin 150.000.000 Amerikan Doları nominal tutara kadar olan kısmının, ihraççı çağrı tarihi (call option date) olan 24 Kasım 2022'den önce veya sonra herhangi bir tarihte, mevcut menkul kıymet sahiplerine sahip oldukları menkul kıymeti, yeni ihraç edilecek yeni ISIN kodlu ve yeni kupon faizli ve yeni vadeli, katkı sermaye özelliklerini haiz menkul kıymetle değiştirme/takas etme teklifinin yapılmasına ("exchange offer") Bu teklifi kabul eden menkul kıymet sahiplerinin mevcut menkul kıymetlerinin ihraç edilecek yeni menkul kıymet ile değiştirilmesine/eş zamanlı takasının gerçekleştirilmesine Bu kapsamda Bahsi geçen değişimi gerçekleştirebilmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2022 tarih ve 19/620 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, 7 Haziran 2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere bir veya daha fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin, 8. Maddesinde belirtilen şartları taşıyan ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek 150.000.000 ABD Doları tutarına kadar, tahsisli, nitelikli yatırımcıya satış ve/veya halka arz şeklinde gerçekleştirilebilecek yeni bir sermaye benzeri (katkı sermaye) menkul kıymet ihraç edilmesine Konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek BDDK, SPK ve MKK dahil olmak üzere tüm gerekli başvuruların yapılması ve ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049445
BIST