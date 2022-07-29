***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Katkı sermaye özelliklerini haiz mevcut menkul kıymetin, ihraç edilecek yeni menkul kıymetle takas edilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Yönetim Kurulu KararıYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 24.11.2027Vade (Gün Sayısı) 3.850Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 7,75Satış Şekli Yurtdışı SatışISIN Kodu XS1386178237Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.05.2017Vade Başlangıç Tarihi 10.05.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 22Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.09.20172 24.03.20183 24.09.20184 24.03.20195 24.09.20196 24.03.20207 24.09.20208 24.03.20219 24.09.202110 24.03.202211 24.09.202212 24.03.202313 24.09.202314 24.03.202415 24.09.202416 24.03.202517 24.09.202518 24.03.202619 24.09.202620 24.03.202721 24.09.202722 24.11.2027Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.11.2027* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch AA(Tur) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 29.07.2022 tarih ve 212 sayılı karar ile Halihazırda kayıtlarımızda yer alan 24 Kasım 2027 vadeli, katkı sermaye özelliklerini haiz menkul kıymetin 150.000.000 Amerikan Doları nominal tutara kadar olan kısmının, ihraççı çağrı tarihi (call option date) olan 24 Kasım 2022'den önce veya sonra herhangi bir tarihte, mevcut menkul kıymet sahiplerine sahip oldukları menkul kıymeti, yeni ihraç edilecek yeni ISIN kodlu ve yeni kupon faizli ve yeni vadeli, katkı sermaye özelliklerini haiz menkul kıymetle değiştirme/takas etme teklifinin yapılmasına ("exchange offer") Bu teklifi kabul eden menkul kıymet sahiplerinin mevcut menkul kıymetlerinin ihraç edilecek yeni menkul kıymet ile değiştirilmesine/eş zamanlı takasının gerçekleştirilmesine Bu kapsamda Bahsi geçen değişimi gerçekleştirebilmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2022 tarih ve 19/620 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında, 7 Haziran 2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere bir veya daha fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin, 8. Maddesinde belirtilen şartları taşıyan ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek 150.000.000 ABD Doları tutarına kadar, tahsisli, nitelikli yatırımcıya satış ve/veya halka arz şeklinde gerçekleştirilebilecek yeni bir sermaye benzeri (katkı sermaye) menkul kıymet ihraç edilmesine Konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek BDDK, SPK ve MKK dahil olmak üzere tüm gerekli başvuruların yapılması ve ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049445BIST