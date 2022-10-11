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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.10.2022 18:45
***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Katkı sermaye özelliklerini haiz mevcut menkul kıymetin, ihraç edilecek yeni menkul kıymetle takas edilmesi ("Exchange Offer")
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer
Düzeltme Nedeni Sonradan eklenen doldurulması zorunlu alanlar güncellenmiştir

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 10.02.2017

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.11.2027
Vade (Gün Sayısı) 3.850
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS1386178237
Vade Başlangıç Tarihi 10.05.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 22
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.09.2017
2 24.03.2018
3 24.09.2018
4 24.03.2019
5 24.09.2019
6 24.03.2020
7 24.09.2020
8 24.03.2021
9 24.09.2021
10 24.03.2022
11 24.09.2022
12 24.03.2023
13 24.09.2023
14 24.03.2024
15 24.09.2024
16 24.03.2025
17 24.09.2025
18 24.03.2026
19 24.09.2026
20 24.03.2027
21 24.09.2027
22 24.11.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.11.2027

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch AA(Tur) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi:04/03/22, 15/03/22 ve 29/07/2022 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız çerçevesinde Halihazırda kayıtlarımızda yer alan 24 Kasım 2027 vadeli, katkı sermaye özelliklerini haiz menkul kıymeti elinde bulunduran yatırımcılara, sahip oldukları menkul kıymeti, yeni ihraç edilecek yeni ISIN kodlu, yeni kupon faizli ve yeni vadeli, katkı sermaye özelliklerini haiz menkul kıymetle değiştirme/takas etme teklifi ("Exchange Offer") yapılmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070937


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Cumhuriyet 6.704 6.805 29,00  
Tam 6.734 6.799 31,00  
Yarım 3.281 3.323 14,00  
Çeyrek 1.644 1.662 7,00  
Gümüş.Ons 19,01 19,05 -0,13  
Gümüş Gr. 11,37 11,39 -0,07  
B. Petrol 92,37 92,37 -1,92  
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