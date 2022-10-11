***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Katkı sermaye özelliklerini haiz mevcut menkul kıymetin, ihraç edilecek yeni menkul kıymetle takas edilmesi ("Exchange Offer")Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu DiğerDüzeltme Nedeni Sonradan eklenen doldurulması zorunlu alanlar güncellenmiştirYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 10.02.2017İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 24.11.2027Vade (Gün Sayısı) 3.850Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS1386178237Vade Başlangıç Tarihi 10.05.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 22Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.09.20172 24.03.20183 24.09.20184 24.03.20195 24.09.20196 24.03.20207 24.09.20208 24.03.20219 24.09.202110 24.03.202211 24.09.202212 24.03.202313 24.09.202314 24.03.202415 24.09.202416 24.03.202517 24.09.202518 24.03.202619 24.09.202620 24.03.202721 24.09.202722 24.11.2027Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.11.2027* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch AA(Tur) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi:04/03/22, 15/03/22 ve 29/07/2022 tarihli açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız çerçevesinde Halihazırda kayıtlarımızda yer alan 24 Kasım 2027 vadeli, katkı sermaye özelliklerini haiz menkul kıymeti elinde bulunduran yatırımcılara, sahip oldukları menkul kıymeti, yeni ihraç edilecek yeni ISIN kodlu, yeni kupon faizli ve yeni vadeli, katkı sermaye özelliklerini haiz menkul kıymetle değiştirme/takas etme teklifi ("Exchange Offer") yapılmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070937BIST