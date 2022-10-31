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***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.10.2022 18:01
***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 26.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,73
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,85
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFIBA22315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 29.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 31.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,94584
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.02.2023
Kayıt Tarihi 02.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch AA(Tur) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/05/2022 tarih ve 26/797 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 100.000.000 TL nominal değer bono satışı, 95 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075337


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KRGYO 8,69 94.494.174 % 10,00  
AKCNS 48,40 61.113.948 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.910.095 % 10,00  
EDATA 22,24 75.430.647 % 9,99  
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Altın Gr. 985 985 7,94  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.615 6.689 38,00  
Yarım 3.223 3.270 21,00  
Çeyrek 1.617 1.634 10,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,68 0,49  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,27  
B. Petrol 94,64 94,64 1,83  
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