***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 26.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.02.2023Vade (Gün Sayısı) 95Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,73Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,85Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFIBA22315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 29.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 31.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 31.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,94584Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.02.2023Kayıt Tarihi 02.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch AA(Tur) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26/05/2022 tarih ve 26/797 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 100.000.000 TL nominal değer bono satışı, 95 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075337BIST