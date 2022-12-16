***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch AA(tur) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26/05/2022 tarih ve 26/797 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 520.000.000 TL nominal değer bono satışı, 90 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088135BIST