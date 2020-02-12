***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.02.2020 14:35
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
BONO 15.01.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
Tahvil(Yurt Dışı) 24.03.2016 LÜKSEMBURG LÜKSEMBURG BORSASI -
BONO 11.09.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 12.02.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 23.09.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818583
BIST
14:49121.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.353,31
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
14:496,0411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
14:496,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6047
En Düşük
6,5491
14:49304,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,89
|Açılış
|: 304,36
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.260.654
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|7.425.753
|% 15,31
|
|ESCOM
|4,02
|47.256.288
|% 14,86
|
|ASELS
|27,94
|3.116.939.884
|% 12,84
|
|COSMO
|2,66
|28.263
|% 9,92
|
|KRSAN
|8,83
|103.605
|% -9,99
|
|TRCAS
|3,77
|315.628.197
|% -8,50
|
|RALYH
|7,25
|522.781
|% -6,45
|
|IHGZT
|4,25
|1.934
|% -5,13
|
|OZRDN
|2,53
|3.808
|% -4,53
|
|ASELS
|27,94
|3.116.939.884
|% 12,84
|
|THYAO
|14,83
|2.277.821.906
|% 3,71
|
|HALKB
|7,30
|557.061.298
|% 5,19
|
|GARAN
|11,93
|404.434.300
|% 0,08
|
|ODAS
|2,20
|357.291.890
|% 1,85
|
|IHLGM
|1,35
|296.295.463
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,67
|275.031.014
|% 1,21
|
|ODAS
|2,20
|357.291.890
|% 1,85
|
|THYAO
|14,83
|2.277.821.906
|% 3,71
|
|KRDMD
|2,94
|345.386.694
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8238
|7,8630
|% 0,64
|
|Frank
|6,1758
|6,2130
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6064
|1,6145
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-1,93
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|2,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|-1,31
|
|Yarım
|970
|995
|-0,64
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|1,16
|
Seans Raporu
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15:03RHEAG
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 774, 480 adet işlem
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15:01AVOD
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14:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1866, 22 artarak (% 1.30 ) 145, 496
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14:59XU100
Endeks 121, 240 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 13, 144.00 milyon TL de
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14:59BURCE
Yüzde 4.53 oranında artışla 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 665 adet işlem