***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHüsnü Mustafa Özyeğin Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Anne Çocuk Eğitim Vakfı (Yönetim Kurulu Üyesi, Mütevelli Heyeti Üyesi), Credit Europe Bank Ltd. -Russia (Yönetim Kurulu Başkanı), Credit Europe Bank Suisse S.A. (Yönetim Kurulu Üyesi), Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. ve Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Adi Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı), Fiba Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Fiba Summa Adi Ortaklığı (Şirket Müdürü), Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı), Fina Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Hüsnü M. Özyeğin Vakfı (Yönetim Kurulu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı), Özü Kültür Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Özyeğin Üniversitesi (Mütevelli Heyeti Başkanı), Star Mall - Hong Kong- Limited (Yönetim Kurulu Başkanı), Star Mall ?Shenyang- Limited (Yönetim Kurulu Başkanı), Star Mall Shenyang Commerce Co Ltd. (Yönetim Kurulu BaşkanıFevzi Bozer Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fiba Holding A.Ş. (YK Üyesi), Credit Europe Bank ?Russia- Ltd. (YK Üyesi), Credit Europe Bank ?Suisse- SA. (YK Üyesi), Credit Europe Bank ?Romania- Ltd. (YK Üyesi), Credit Europe Bank N.V. (YK Üyesi), Credit Europe Bank Ukraine (YK Başkan Yardımcısı) Fibabanka A.Ş. Kredi Komitesi Başkanı. Credit Europe Bank N.V. Denetim Komitesi Üyesi. Fibabanka A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Fibabanka A.Ş. Ücretlendirme Komitesi Üyesiİsmet Kaya Erdem Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Fibabanka Kredi Komitesi Üyesi, Fibabanka Denetim Komitesi ÜyesiMehmet Güleşci Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Alcubilla Investments B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Anadolu Japan Turizm A.Ş. -Swissotel the Bosphorus,İstanbul- (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Anchor Retail Investments N.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (Denetim Kurulu Üyesi), Benek Real Estate Office S.R.L. (Yönetim Kurulu Üyesi), Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L. (Yönetim Kurulu Üyesi), Clean Sweep Holding B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Colonnafin B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Credit Europe Bank ?Dubai- Limited (Yönetim Kurulu Üyesi), Credit Europe Bank ?Romania- S.A. (Yönetim Kurulu Üyesi , Denetim Komitesi Üyesi), Credit Europe Bank Ltd. ?Russia- (Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı), Credit Europe Bank N.V. (Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı), Credit Europe Group N.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Emerging Markets Real Estate Investments B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Eurostrand Reizen B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Fiba Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Fiba Capital Investments B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi / İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Fiba Faktoring A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. ve Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Adi Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi), Fiba Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Fiba International Financial Services Company Plc. (Yönetim Kurulu Üyesi), Fiba Kapital Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Fiba Summa Adi Ortaklığı (Şirket Müdürü), Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi), Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Fina Enerji Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Fina Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Finergy (Private) Limited (Yönetim Kurulu Üyesi), Finerji N.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Fulya Sağlık Tesisleri ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Future Vision Consult S.R.L. (Yönetim Kurulu Üyesi), GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Gimrom Holding SA (Yönetim Kurulu Üyesi), Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri Ve Yazılım Servisleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Girişim Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi (Yönetim Kurulu Üyesi), Güven Varlık Yönetim A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Hessmaier S.R.L. (Yönetim Kurulu Üyesi), Hüsnü M. Özyeğin Vakfı (Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Mütevelli Heyeti Üyesi), International Partnership Investment BV (Yönetim Kurulu Üyesi), İstanbul Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Marka Mağazacılık A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Metropol Project Imobiliare S.R.L. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Olivine Investments B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Partner Choice Trio Investments Ltd. (Yönetim Kurulu Üyesi), Partner Investment B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Partner Investment Holding B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Partner Life Europe B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Partner Life Investments B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Public Joint Stock Company Credit Europe Bank Ukraine (Yönetim Kurulu Üyesi), Real Estate Investments B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Select S.R.L. (Yönetim Kurulu Üyesi), Star Mall ?Shanghai- Property Management Co. Ltd. (Yönetim Kurulu Başkanı), Strategic Retail Investments B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Sun Pearl Investment B.V. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tbn Romania S.R.L. (Yönetim Kurulu Üyesi), Voluntar 65000 Investment S.R.L. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bağımsız Üye Değil Anne Çocuk Vakfı Denetim Kurulu Üyesi.Fibabanka A.Ş. Kredi Komitesi Yedek Üyesi.Credit Europe Bank N.V. Denetim Komitesi Üyesi. Credit Europe Group N.V. Denetim Komitesi Üyesi. Credit Europe Bank (Suisse) SA Denetim Komitesi Üyesi. Credit Europe Bank (Russia) Ltd. Denetim Komitesi Üyesi. Credit Europe Bank (Romania) Denetim Komitesi ÜyesiMemduh Aslan Akçay Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Fibabanka A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiÖMER MERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilHÜLYA KEFELİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilFAİK ONUR UMUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Fibabanka A.Ş. Kredi Komitesi Asil ÜyesiSEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819924BIST