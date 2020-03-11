***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıBONO 15.01.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASITahvil(Yurt Dışı) 24.03.2016 LÜKSEMBURG LÜKSEMBURG BORSASI -BONO 11.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIBONO 12.02.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIBONO 23.09.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIBONO 04.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827201BIST