***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıBONO 15.01.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASITahvil(Yurt Dışı) 24.03.2016 LÜKSEMBURG LÜKSEMBURG BORSASI -BONO 11.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIBONO 12.02.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIBONO 23.09.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIBONO 04.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIBONO 12.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827416BIST