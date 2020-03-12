***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.03.2020 12:01
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
BONO 15.01.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
Tahvil(Yurt Dışı) 24.03.2016 LÜKSEMBURG LÜKSEMBURG BORSASI -
BONO 11.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 12.02.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 23.09.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 04.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 12.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827416
BIST
12:1396.319
En Yüksek
|Değişim
|: -4,60%
|| -4.647,62
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.105
12:136,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:137,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:13329,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,30
|Açılış
|: 329,96
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,21
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.597.089
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|227.784.436
|% 19,80
|
|SELEC
|8,74
|93.483.054
|% 18,43
|
|ECZYT
|12,97
|82.107.237
|% 17,70
|
|DEVA
|11,69
|132.424.856
|% 17,61
|
|HUBVC
|16,02
|27.850.249
|% -19,90
|
|IHEVA
|2,55
|4.757.108
|% -19,81
|
|RYGYO
|4,28
|13.835.597
|% -19,70
|
|RYSAS
|4,57
|24.245.317
|% -19,68
|
|ALCTL
|13,03
|12.226.574
|% -19,62
|
|ASELS
|24,88
|312.043.550
|% -4,89
|
|THYAO
|8,91
|284.724.404
|% -7,28
|
|ECILC
|4,78
|227.784.436
|% 19,80
|
|MGROS
|23,46
|145.769.621
|% 2,09
|
|GARAN
|9,02
|142.844.022
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,99
|96.598.014
|% -11,61
|
|ODAS
|1,38
|99.944.000
|% -14,29
|
|ADESE
|1,28
|66.965.034
|% -3,03
|
|EKGYO
|1,16
|58.622.265
|% -6,45
|
|ECILC
|4,78
|227.784.436
|% 19,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9496
|7,9894
|% 0,13
|
|Frank
|6,6434
|6,6834
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6580
|1,6664
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|2,92
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.218
|-5,00
|
|Tam
|2.176
|2.231
|-3,50
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|-1,69
|
|Çeyrek
|528
|539
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|16,65
|16,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|33,73
|33,73
|-2,06
|
Seans Raporu
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-
12:28FLAP
Yüzde -11.58 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 185, 130 adet işlem
-
12:27PEKGY
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 104, 125 adet işlem
-
12:26USAK
Yüzde -10.61 oranında düşüşle 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 321, 597 adet işlem
-
12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, TOASO
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12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4164, 03 kaybederek (% -4.35 ) 91, 573