***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.03.2020 17:40
***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
BONO 15.01.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
Tahvil(Yurt Dışı) 24.03.2016 LÜKSEMBURG LÜKSEMBURG BORSASI -
BONO 11.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 12.02.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 23.09.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 04.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 12.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 19.03.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830806
BIST
18:0585.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -381,22
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
18:056,5441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0645
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5479
En Düşük
6,4647
18:057,0091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0652
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
6,9749
18:05310,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,14
|Açılış
|: 310,85
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|31.780,30
|1.105.244
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.562.301
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|525.321
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|
|HUBVC
|11,41
|101.182.572
|% -12,70
|
|PGSUS
|26,10
|183.043.065
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.953.421
|% -10,00
|
|ERSU
|1,80
|8.826.664
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|918.378
|% -9,96
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ASELS
|21,10
|828.923.054
|% -2,94
|
|THYAO
|7,94
|743.932.282
|% 0,51
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ODAS
|1,18
|130.806.950
|% -1,67
|
|ISGYO
|1,31
|141.133.901
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,74
|73.536.502
|% -3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6084
|7,6466
|% 1,26
|
|Frank
|6,6132
|6,6531
|% -0,79
|
|Riyal
|1,7358
|1,7445
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|-8,95
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,10
|12,15
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|0,05
|
|B. Petrol
|28,05
|28,05
|3,17
|